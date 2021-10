Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 30 ottobre: 538 nuovi positivi (235 a Roma) e 8 morti

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 30 ottobre. Nel Lazio su 11.994 tamponi molecolari e 21.666 tamponi antigenici per un totale di 33.660 tamponi, si registrano 538 nuovi casi positivi (-45), 8 i decessi (+2), 376 i ricoverati (+6), 49 le terapie intensive (+1) e +398 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 235.

#CORONAVIRUS: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 33.660 TAMPONI, SI REGISTRANO 538 NUOVI CASI POSITIVI (-45), 8 I DECESSI (+2), 376 I RICOVERATI (+6), 49 LE TERAPIE INTENSIVE (+1) E +398 I GUARITI. https://t.co/VJkT3CXM7n — Salute Lazio (@SaluteLazio) October 30, 2021



La situazione nelle Asl di Roma

Asl Roma 1 sono 83 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl Roma 2: sono 104 i nuovi casi e 2 i decessi.

Asl Roma 3: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso.

Asl Roma 4: sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi.

Asl Roma 5: sono 51 i nuovi casi e 1 decesso.

Asl Roma sono 99 i nuovi casi e 1 decesso.

La situazione nelle Asl delle province

Nelle province si registrano 136 nuovi casi, così distribuiti.

Asl di Frosinone 40 i nuovi casi e 0 decessi.

Asl di Latina: sono 39 i nuovi casi e 1 decesso.

Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 1 decesso.

Asl di Viterbo 29 i nuovi casi e 0 i decessi.

Vaccini

La Regione Lazio ha inviato già 1,2 milioni di sms per ricordare le modalità di somministrazione della terza dose a tutti gli assistiti che rientrano nei requisiti previsti a livello nazionale e che hanno eseguito la seconda somministrazione a distanza di 180 giorni. Nel Lazio sono sttae somministrate oltre 8,7 milioni di dosi. Oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale. Sono state somministrate 339.575 dosi di vaccino anti influenzale e sono 3.394 i medici di medicina generale e 264 i pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 903.619. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Oltre 162 mila le terze dosi effettuate, superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA