Covid nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 29 gennaio 2022: 12.201 nuovi positivi (6.386 a Roma città) e 14 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 29 gennaio 2022: «Oggi nel Lazio, su 24.016 tamponi molecolari e 77.872 tamponi antigenici per un totale di 101.888 tamponi, si registrano 12.201 nuovi casi positivi (-462), sono 14 i decessi (-14), 2.122 i ricoverati (-12), 204 le terapie intensive (-3) e 10.148 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,9%. I casi a Roma città sono a quota 6.386». A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Rispetto al 29 gennaio dello scorso anno si segnalano 316 ricoveri in meno in area medica, 85 in meno in terapia intensiva e 34 decessi in meno. «Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione, rimarca D'Amato».

«Oggi sono in calo i casi, i decessi e i ricoveri. Sono segnali incoraggianti, siamo sulla strada giusta». Lo sottolinea sempre l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel quotidiano bollettino su Covid.

Sono 289.254 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.122 ricoverati, 204 in terapia intensiva e 286.928 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 565.169 e i morti 9.787 su un totale di 864.210 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid, l'assessore D'Amato: «Nel Lazio casi in discesa, a primavera via le mascherine all'aperto»

La situazione di Roma e Provincia

* Asl Roma 1: sono 2.273 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.439 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.674 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 324 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.085 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.379 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.





La situazione delle altre province

* Asl di Frosinone: sono 942 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.243 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 275 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 567 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA