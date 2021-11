Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 20 novembre 2021: 1.079 nuovi casi e tre morti

Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 20 novembre 2021: sono 1.079 i nuovi casi positivi (523 a Roma città) e tre i decessi nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri, ma calano le terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 45.964 tamponi (15.689 molecolari e 29.975 antigenici), con il tasso di positività che si attesta al 2,3%. Rispetto a ieri aumentano i ricoveri (613, +2) ma calano le terapie intensive (80, -5). I guariti in 24 ore sono 714. Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, ha spiegato: «Abbiamo superato i 9,1 milioni di dosi di vaccino, solo ieri l'84% delle somministrazioni ha riguardato le terze dosi ma c'è una ripresa anche delle prime dosi, si stanno convincendo anche i più ostinati».

Rispetto a un anno fa, quando non era ancora disponibile il vaccino, la situazione è decisamente più positiva: 38 decessi, 1.588 casi, 60.373 in isolamento, 2.589 ricoverati e 257 in terapia intensiva in meno rispetto al 20 novembre 2020.

Questa la situazione delle singole Asl del Lazio:

-Asl Roma 1: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

-Asl Roma 2: sono 223 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

-Asl Roma 3: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

-Asl Roma 4: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

-Asl Roma 5: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

-Asl Roma 6: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

-Asl di Frosinone: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

-Asl di Latina: sono 124 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

-Asl di Rieti: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

-Asl di Viterbo: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 15:43

