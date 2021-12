Covid Lazio, il bollettino di oggi 16 dicembre: 2.652 casi (1.164 a Roma) e 12 morti. D'Amato: «Altri 3 casi di Omicron»

Covid Lazio, il bollettino di oggi giovedì 16 dicembre 2021. D'Amato: «Oggi nel Lazio su 22.168 tamponi molecolari e 30.785 tamponi antigenici per un totale di 52.953 tamponi, si registrano 2.652 nuovi casi positivi (+765), sono 12 i decessi (+1), 805 i ricoverati (-21), 111 le terapie intensive e +835 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 1.164». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

«Il valore Rt a 1.01 rispetto a 1.06 della scorsa settimana - aggiunge D'Amato - L'incidenza a 200 per 100 mila abitanti rispetto a 190 della settimana scorsa, cala l'occupazione dei posti letto in area medica». L'assessore poi aggiunge: «l'88% degli over 70 anni che ha fatto richiesta della vaccinazione booster a domicilio è stato vaccinato. Lazio record di persone testate: superati i 5 milioni, in rapporto alla popolazione è il più alto livello in italia di testing». Rispetto al 16 dicembre dello scorso anno si registrano «2.064 ricoveri in meno in area medica, 194 in meno in terapia intensiva, 45.536 isolati a domicilio in meno e 28 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione» dice D'Amato.

Covid Lazio, altri 3 casi di Omicron

Accertati altri 3 casi di variante Omicron nel Lazio. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Dallo Spallanzani si ribadisce l'importanza all'uso degli anticorpi monoclonali per avere un secondo argine alla variante. Pronto un piano per somministrazione anche nei Covid hotel» annuncia D'Amato che aggiunge: «Bisogna mantenere alta l'attenzione. Ieri sono state effettuate 60 mila vaccinazioni, il 24% in più del target della struttura commissariale».

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 522 nuovi casi positivi al Covid-19 e un decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2 registra, invece, 571 nuovi casi e 6 decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 3: si registrano 71 nuovi casi e 1 decesso. La Asl Roma 4 conta, invece, 135 nuovi casi, mentre la Asl Roma 5 registra 200 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 6 registra 438 nuovi casi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 715 nuovi casi positivi al Covid-19. In particolare, la Asl di Frosinone registra 181 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore, quella di Latina 375 con 1 decesso. La Asl di Rieti: registra 39 nuovi casi e quella di Viterbo 120 nuovi casi.

