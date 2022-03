Covid Lazio, bollettino 19 marzo: 8.986 casi (4.165 a Roma) e 5 morti

Nel Lazio su 9.504 tamponi molecolari e 43.985 tamponi antigenici per un totale di 53.489 tamponi, si registrano 8.986 nuovi casi positivi (-18), sono 5 i decessi (-7), 1.012 i ricoverati (-3), 76 le terapie intensive (+1) e +6.073 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,7%. I casi a Roma città sono a quota 4.165. Il Lazio torna in zona bianca, non diminuisce il numero dei casi giornalieri ma i parametri sono sotto soglia. «Occorre mantenere alto il livello di attenzione», dice l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 15:44

