Covid nel Lazio, il bollettino di oggi giovedì 30 dicembre: 5.843 nuovi casi positivi, 6 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi giovedì 30 dicembre: nel Lazio su 25.240 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 85.513 tamponi, si registrano 5.843 nuovi casi positivi (+595), sono 6 i decessi (-4), 1.127 i ricoverati (+57), 150 le terapie intensive (+3) e +1.219 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,8%.

I casi a Roma città sono a quota 2.872. Oggi nuovo record di casi positivi e su sei decessi cinque non erano vaccinati. Nella giornata di ieri somministrati oltre 60 mila vaccini ovvero il 21% in piu’ del target commissariale. Sono oltre 35 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 40% degli adulti ha effettuato la dose booster, raggiungendo quota 2 milioni di dosi.

Covid, nel Lazio basterà un tampone rapido positivo per essere considerati malati. Addio alla conferma del molecolare





Nel Lazio superata quota 10 milioni e 900 mila somministrazioni e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo oltre il 40% della popolazione adulta. Superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.





Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 167 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 350 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.967 medici di medicina generale e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.







Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



Asl Roma 1: sono 1.121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.274 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 387 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 279 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 296 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 2.009 nuovi casi:



Asl di Frosinone: sono 710 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 734 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 346 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 219 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA