Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 8 agosto: 554 nuovi casi positivi e 3 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 8 agosto: si registrano 554 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-84), 3 decessi, compresi i recuperi (+2) i ricoverati sono 398 (+17), le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 273. Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-162 su base settimanale). RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante Delta nel Lazio. ***E’ importante vaccinarsi. Grazie a l’alta copertura vaccinale, nel Lazio il 70% del totale della popolazione over 12 anni ha completato l’iter, si sta frenando la corsa del virus. **Servizio provvisorio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Fino alla riattivazione del sistema regionale di prenotazione, bloccato a causa dell’attacco hacker, è possibile contattare le centrali operative delle Asl e delle Aziende ospedaliere per effettuare le prenotazioni. ecco le modalità: • Asl Roma 1: tel: 0677647714 (lun-ven ore 8-16) – web: www.aslroma1.it • Asl Roma 2: num verde: 800.938861 (lun-sab ore 8-18) – mail: gestione.prenotazione@aslroma2.it • Asl Roma 3: tel: 0694356861 (lun-sab ore 8-20) – mail: supportoprenotazioni@aslroma3.it • Asl Roma 4: tel 0696669118 (lun-ven 8-17) mail: prenotazioni.urgenti@aslroma4.it • Asl Roma 5: tel: 0774775151 (lun-ven 8-17 e sab 8-12) mail: prenotazioni.emergenza@aslroma5.it • Asl Roma 6: tel: 0693273842 (lun-ven ore 8/18) mail: segreteriarecup@aslroma6.it • Asl Rieti: tel: 0746 278777 (lun-ven 7.30-17.30) mail: seg.aziendalerecup@asl.rieti.it • Asl Frosinone: tel 07758822453 (lun-ven 9-13 e 14-18) • Asl Latina: mail: segreteriarac@ausl.latina.it • Asl Viterbo: tel 0761236829 (lun-ven 9-16) mail: gestione.prenotazioni@asl.vt.it • AO San Giovanni Addolorata: tel: 06.77056924 (lun-ven 8-13) mail: prenotazioniambulatoriali@hsangiovanni.roma.it • AO San Camillo Forlanini: tel: 0658703409 (lun-ven 8.30-17) mail: info-prenotazioni-scf@sancamilloforlanini.rm.it • policlinico Umberto I: tel: 06 49977960 - 06 49977947 (lun-ven 8.30-16.30), mail: prenotazioni.classeub@policlinicoumberto1.it. • Policlinico Tor Vergata: tel 06.2090.3333 (lun-dom 8-20) mail: relazioni.pubblico@ptvonline.it / www.ptvonline.it->servizi on-line • AO universitaria Sant’Andrea: tel 0633778888 (lun-ven 8-18) • IRCCS INMI Spallanzani: tel 0655170245 (lun-ven 8-14 sab 9-12) mail: urp@inmi.it • IRCCS IFO: tel 0652662727 (lun-ven 8-20) mail: supporto.prenotazioni@ifo.gov.it ***Operazione DELTA, vaccino itinerante, programma in corso di aggiornamento: - Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 agosto, Rieti. - Asl Roma 6: Torvajanica – 10 agosto, Lido dei Pini – 11 agosto, Marino – 12 agosto, Castel Gandolfo - 13 agosto, Frascati – 14 agosto Rocca di Papa – 15 agosto, Anzio – 17 agosto, Anzio – 19 agosto, Ardea Montagnano - 20 agosto, Castel Gandolfo – 21 agosto, Frascati – 24 agosto, Castel Gandolfo – 25 agosto, Ciampino – 26 agosto, Monte Porzio Catone – 27 agosto, Ardea – 28 agosto, Pomezia. **Asl Roma 1: 115 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. ** Asl Roma 2: 148 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. ** Asl Roma 3: 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. ** Asl Roma 4: 57 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. ** Asl Roma 5: 59 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. ** Asl Roma 6: 55 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nelle province si registrano 110 nuovi casi: nella Asl di Frosinone si registrano 31 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. nella Asl di Latina si registrano 46 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. nella Asl di Rieti si registrano 18 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. nella Asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. 8 agosto 2021

