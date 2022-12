Covid nel Lazio, il bollettino: oggi 2.627 casi e 8 decessi. A Roma sono 1.360

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 29 dicembre 2022. Oggi nel Lazio su 1.772 tamponi molecolari e 11.972 tamponi antigenici per un totale di 13.744 tamponi, si registrano 2.627 nuovi casi positivi (-505) a SarS-Cov-2, sono 8 i decessi (+3), sono 672 i ricoverati (+7), 24 le terapie intensive e +2.200 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.360. Il dato dei casi complessivi su base settimanale segna una diminuzione del -14% con una incidenza in discesa a 219 ogni 100mila abitanti. Il valore Rt in leggero aumento a 0.96.

Nel dettaglio, i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 1: sono 492 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl Roma 2: sono 515 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl Roma 3: sono 353 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 4: sono 110 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl Roma 5: sono 243 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 6: sono 258 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 656 nuovi casi.

Asl di Frosinone: sono 213 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl di Latina: sono 293 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl di Rieti: sono 57 i nuovi casi e 0 0 i decessi;

Asl di Viterbo: sono 93 i nuovi casi e 1 decesso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Dicembre 2022, 15:30

