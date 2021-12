Covid nel Lazio, il bollettino di oggi martedì 28 dicembre: 4.288 nuovi casi, 19 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi martedì 28 dicembre: su 23.838 tamponi molecolari e 66.119 tamponi antigenici per un totale di 89.957 tamponi, si registrano 4.288 nuovi casi positivi (+1.355), sono 19 i decessi (+12), 1.025 i ricoverati (+29), 135 le terapie intensive ( = ) e +1.611 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.114. Nella giornata di ieri somministrati oltre 51 mila vaccini ovvero il 10% in piu’ del target commissariale.

Sono oltre 30 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 39% degli adulti ha effettuato la dose booster e sono 1,8 milioni le dosi somministrate.

Partite le prenotazioni nella fascia 16-17 anni (tutti) e 12-15 anni (solo fragili) oltre 25 mila gia’ prenotati. Da domani aperte le prenotazioni per hub in notturna (fino a ore 24), incremento di 5 mila posti al giorno con disponibilita’ immediata (dal 30 dicembre) negli hub di termini, la vela di tor vergata, eur piazzale del quadrato della concordia, fiumicino lunga sosta e il palasport di tivoli’



Vaccini pediatrici: attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.







Nel Lazio superata quota 10 milioni e 750 mila somministrazioni e di queste 1,8 milioni sono dosi di richiamo pari al 39% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.







Sul territorio:



Asl Roma 1: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 828 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 219 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 277 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 218 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 335 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 1.344 nuovi casi:



Asl di Frosinone: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 410 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 202 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 248 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 16:43

