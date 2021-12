Covid nel Lazio, bollettino di oggi 14 dicembre: 1.921 nuovi casi positivi e 10 decessi

Covid nel Lazio il bollettino di oggi martedì 14 dicembre 17.735 tamponi molecolari e 37.661 tamponi antigenici per un totale di 55.396 tamponi, si registrano 1.921 nuovi casi positivi (+451), sono 10 i decessi (+2), 816 i ricoverati (-5), 109 le terapie intensive (-5) e +899 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a roma città sono a quota 879.





14 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: 2.122 ricoveri in meno in area medica, 238 in meno in terapia intensiva, 52.397 isolati a domicilio in meno e 28 decessi in meno. numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.





Nel Lazio superata quota 10 milioni e 100 mila somministrazioni e di queste oltre 1,3 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 26% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.



Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1.090.000 dosi e già distribuiti 1 milione 335 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.922 medici di medicina generale e 380 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.





Sul territorio



Asl Roma 1: sono 434 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 367 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 78 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 147 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 214 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 290 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 391 nuovi casi:





Asl di Frosinone: sono 142 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 40 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 120 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 17:41

