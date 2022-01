Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 12 gennaio: 12.027 nuovi casi positivi e 15 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 12 gennaio 2022: su 29.612 tamponi molecolari e 79.927 tamponi antigenici per un totale di 109.539 tamponi, si registrano 12.027 nuovi casi positivi (-761), sono 15 i decessi (-28), 1.629 i ricoverati (+56), 202 le terapie intensive (+6) e +4.993 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.063. Rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno.

Raggiunta la quota delle 2,6 milioni di dosi booster effettuate, piu’ di un adulto su due ha fatto la dose booster. Oltre 85 mila sono le dosi nella fascia 5-11 anni.





Ieri record di vaccini, oltre 70 mila le somministrazioni, il 28% in piu’ rispetto al target commissariale, in una settimana sono state fatte oltre 120 mila somministrazioni del target







Nel Lazio superata quota 11,6 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,6 milioni sono dosi di richiamo il 51% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.





La situazione sul territorio



Asl Roma 1: sono 1.695 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.712 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 872 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.082 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.746 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 3.264 nuovi casi:



Asl di Frosinone: sono 850 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.312 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 491 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA