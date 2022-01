Covid nel Lazio, il bollettino di oggi martedì 11 gennaio 2022: 12.788 nuovi casi positivi e 43 decessi

Covid, il bollettino dei contagi di oggi martedì 11 gennaio del Lazio: su 25.509 tamponi molecolari e 90.441 tamponi antigenici per un totale di 115.950 tamponi, si registrano 12.788 nuovi casi positivi (+3.348), sono 43 i decessi (+24 - il dato e’ alto poichè comprende recuperi di notifiche), 1.583 i ricoverati (+65), 196 le terapie intensive (-1) e +3.153 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%. I casi a roma città sono a quota 5.336.



Raggiunta la quota delle 2,5 milioni di dosi booster effettuate, piu’ di un adulto su due ha fatto la dose booster e sono triplicate le prime dosi. Ieri oltre 64 mila le somministrazioni di vaccino il 17% in piu’ rispetto al target commissariale.

Da domani aumento degli slot disponibili per dosi booster pfizer nella fascia 12-17 anni’









Nel Lazio superata quota 11,5 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,5 milioni sono dosi di richiamo il 51% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.





La situazione sul territorio



Asl Roma 1: sono 1.972 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.816 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 548 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 863 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.338 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.377 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 3.874 nuovi casi:



Asl di Frosinone: sono 1.103 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.599 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 688 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 16:38

