Covid, nel Lazio 46 nuovi casi e 2 morti. Nessun decesso a Roma

Covid nel Lazio, il bollettino di martedì 29 giugno. «Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+3925) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 46 nuovi casi positivi (-6), 2 decessi (-3), i ricoverati sono 191 (+1). I guariti sono 130, le terapie intensive sono 54 (-1)». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2% - aggiunge - . I casi a Roma città sono a quota 34». Oggi si registrano zero positivi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo, e zero decessi a Roma.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio:

La Asl Roma 1 registra 15 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.

La Asl Roma 2 registra 11 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso.

La Asl Roma 3 registra 8 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso.

La Asl Roma 4 registra 2 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso.

La Asl Roma 5 registra 3 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso.

La Asl Roma 6 registra 7 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso. Per quanto riguarda le province del Lazio, non si registrano nuovi casi ma risultano 2 decessi nelle ultime 24 ore nelle Asl di Latina e Viterbo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 15:59

