Covid nel Lazio, il bollettino di lunedì 16 agosto 2021: 419 nuovi positivi (221 a Roma) e nessun decesso. Più ricoveri e terapie intensive

Covid nel Lazio, il bollettino di lunedì 16 agosto 2021. Nel Lazio oggi si registrano 419 nuovi casi positivi al Covid compresi quelli non conteggiati nel giorno precedente: si tratta di 48 casi in meno rispetto a ieri e di 55 in meno rispetto a lunedì 9 agosto. Nessun decesso si è verificato e i ricoverati sono 493 (37 in più rispetto a ieri). Sono 70, tre in più, le persone in terapia intensiva. I guariti sono 857. I casi a Roma città sono a quota 221. È quanto comunica l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, a termine della task force regionale di oggi.

I nuovi casi, tutti registrati nelle ultime 24 ore riguardano pazienti già isolati o a domicilio per contatto con un caso già noto, e sono così distribuiti:

Asl Roma 1, 42 nuovi casi;

Asl Roma 2, 155 nuovi casi;

Asl Roma 3, 24 nuovi casi;

Asl Roma 4, 5 nuovi casi;

Asl Roma 5, 44 nuovi casi;

Asl Roma 6, 73 nuovi casi.

Nelle province si registrano 76 nuovi casi così distribuiti:

Asl di Frosinone, 4 nuovi casi;

Asl di Latina, 41 nuovi casi;

Asl di Rieti, zero casi;

Asl di Viterbo, 31 nuovi casi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Agosto 2021, 16:06

