Covid Lazio, il bollettino di lunedì 13 settembre: 3 morti e 271 casi in più (141 a Roma)

Covid nel Lazio, il bollettino di lunedì 13 settembre della Regione: su 6.365 tamponi molecolari e 5.095 tamponi antigenici per un totale di 11.460 tamponi, si registrano 271 nuovi casi positivi: sono 3 i decessi (-2), 426 i guariti, rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono 141. Gli attualmente positivi sono 12.607 (-158), di cui 12.091 in isolamento domiciliare (-170), 452 ricoverati con sintomi (+10) e 64 malati in terapia intensiva (+2).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA