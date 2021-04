Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 29 aprile 2021: 1.124 nuovi casi e 27 morti

Covid, nel Lazio 1.124 nuovi casi (524 a Roma città) su oltre 37mila test tra tamponi e antigenici e 27 morti nelle ultime 24 ore. Nel bollettino dell'Assessorato regionale alla Salute vengono comunicati anche 1.380 nuovi guariti. Calano sia i ricoveri che le terapie intensive.

Leggi anche > Bollettino Covid di giovedì 29 aprile: Toscana e Puglia oltre i mille casi

Covid nel Lazio, la situazione epidemiologica

Il tasso di positività si attesta al 6% (il 3% se si considerano anche gli antigenici rapidi). Il valore RT è pari a 0.85, l'incidenza è pari a 139 per 100mila abitanti. Calano ricoveri (-50 rispetto a ieri) e terapie intensive (-16 il saldo giornaliero), con queste ultime che rientrano sotto la soglia di allerta. Mentre domani a Fiumicino è atteso un nuovo volo in arrivo dall'India, allo Spallanzani si stanno sequenziando i tamponi per individuare eventuali casi di variante indiana.

Sul fronte della campagna vaccinale, è vicina la soglia del milione e 870mila somministrazioni totali. Ultimate le somministrazioni in tutte le carceri del Lazio, sia per i detenuti che per gli agenti di polizia penitenziaria. Lunedì 3 maggio verranno realizzate le vaccinazioni nelle isole Pontine (Ponza e Ventotene) grazie alla Asl di Latina e alla Guardia di finanza. Da mezzanotte partiranno le prenotazioni del vaccino per le età 59-58 anni (nati nel 1962-63), dalla mezzanotte di venerdì partiranno invece quelle per chi ha patologie e rientra nella fascia di età 49-40 anni (nati dal 1972 al 1981).

Covid nel Lazio, i dati di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 184 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 238 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 102 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 113 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Covid nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 191 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano 84 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 56, 57 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 69 anni con patologie.

Covid nel Lazio, il quadro complessivo

Gli attuali positivi nel Lazio sono 45.362, di cui 42.826 in isolamento, 2.245 ricoverati e 291 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 322.603 casi, con 7.647 deceduti e 269.564 guariti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA