Covid nel Lazio, il bollettino di domenica 7 novembre 2021: 697 nuovi positivi (286 a Roma) e 2 morti

Covid nel Lazio, il bollettino di domenica 7 novembre 2021. «Oggi nel Lazio su 13.784 tamponi molecolari e 19.751 tamponi antigenici per un totale di 33.535 tamponi, si registrano 697 nuovi casi positivi (-110), 2 i decessi (-3), 482 i ricoverati (+2), 59 le terapie intensive ( = ) e +361 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%. Sono invece 286 i casi a Roma: un calo giornaliero rispetto al giorno prima ma in lieve aumento rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa. Attesa ancora una curva in ascesa». Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

La situazione nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: 83 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 2: 160 nuovi casi e zero i decessi.

Asl Roma 3: 43 i nuovi casi e 1 decesso.

Asl Roma 4: 47 i nuovi casi e zero i decessi.

Asl Roma 5: 39 nuovi casi e nessun decesso.

Asl Roma 6: 90 i nuovi casi e zero i decessi.

La situazione nelle Asl delle province

Asl di Frosinone: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi.

Asl di Latina: sono 95 i nuovi casi e 1 decesso.

Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 0 i decessi.

Asl di Viterbo: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 15:11

