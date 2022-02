Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 27 febbraio 2022: 3.900 nuovi casi (1.838 a Roma) e 6 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 27 febbraio. «Oggi nel Lazio su 7.119 tamponi molecolari e tamponi 32.843 antigenici per un totale di 39.962 tamponi, si registrano 3.900 nuovi casi positivi (-582), sono 6 i decessi (-17), 1.390 i ricoverati (-57), 126 le terapie intensive (-5) e +9.482 i guariti». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7% - continua - i casi a Roma città sono a quota 1.838. Il numero dei guariti è il triplo dei nuovi casi giornalieri. A Rieti una paziente positiva ha partorito una splendida bambina in piena sicurezza, un grazie agli operatori e auguri alla neo mamma».

I dati a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 749 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 513 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 576 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 358 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 426 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.070 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 383 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 378 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 138 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Vaccino Novavax

Sono attive le prenotazioni sul portale regionale per la somministrazione del vaccino Novavax. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose - osserva - Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145mila i bambini con prima dose pari al 39%». Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione. Riguardo alle scuole è stato potenziato il contact tracing a disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico. Riguardo ai vaccini pediatrici sono attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 15:43

