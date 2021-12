Covid nel Lazio, il bollettino di domenica 26 dicembre: 3.665 nuovi casi (2.012 a Roma) e 9 morti

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 26 dicembre 2021. «Oggi nel Lazio su 13.224 tamponi molecolari e 20.202 tamponi antigenici per un totale di 33.426 tamponi, si registrano 3.665 nuovi casi positivi (-506), sono 9 i decessi (+5), 963 i ricoverati (+16), 134 le terapie intensive (+5) e +875 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. I casi a Roma città sono a quota 2.012». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Rivolgo due inviti a fare il vaccino e al rispetto delle nuove regole - sottolinea - Il 37% percento degli adulti ha effettuato la dose booster e sono circa 1,8 milioni le dosi somministrate. Possibile raggiungere a fine anno l'obiettivo delle 2 mln di dosi booster. Partiranno dalla mezzanotte di domani lunedì 27 dicembre le prenotazioni nella fascia 16-17 anni (tutti) e 12-15 anni (solo fragili secondo le tabelle individuate dal ministero della salute). È importante che chi non si è ancora prenotato per il vaccino lo faccia subito, nel mese di gennaio ci sono oltre 1 mln di slot disponibili».

La situazione nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 1.014 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 830 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 168 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 62 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 228 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 698 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

La situazione nelle Asl delle province

Nelle province si registrano 665 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 43 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 419 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 135 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

