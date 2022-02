Covid nel Lazio, il bollettino di domenica 13 febbraio: 5.946 nuovi positivi (a Roma 2.635), e 6 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di domenica 13 febbraio 2022: «Oggi nel Lazio su 13.851 tamponi molecolari e 40.850 tamponi antigenici per un totale di 54.701 tamponi, si registrano 5.946 nuovi casi positivi (-1.168), sono 6 i decessi (-6), 1.910 i ricoverati (-31), 182 le terapie intensive (+3) e +9.140 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.635. Oggi open day ad accesso diretto, tutto si sta svolgendo regolarmente». È il bilancio fatto oggi dall'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato Superata quota 13 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 77% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 141 mila i bambini con prima dose. D'Amato ha ricordato che per gli hub vaccinali c'è «l'accesso libero pomeridiano fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione».

Ecco i casi nelle Asl di Roma

* Asl Roma 1: sono 866 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 944 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 825 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 193 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 533 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 699 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.886 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 558 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 824 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 280 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nel Lazio superata quota 13 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 77% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 141 mila i bambini con prima dose. Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Oggi open day ad accesso diretto e aperto a tutti nelle strutture AIOP dedicato alla somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere e presso l'ospedale San Giovanni open day rivolto alle donne in gravidanza o in allattamento. Potenziato inoltre il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.

