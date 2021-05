Coronavirus nel Lazio, il bollettino di venerdì 7 maggio della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.063, con 17 morti e 1.277 guariti: in calo i ricoverati con sintomi, che sono oggi 1.943 (-64) mentre risalgono leggermente i ricoverati in terapia intensiva, oggi 273 (+8). In calo anche gli attualmente positivi che scendono a 38.560 (-231).

+++BOLLETTINO IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA