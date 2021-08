Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 14 agosto della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio sono 583, con 5 morti: gli attualmente positivi salgono a 18.064 (+578). In calo invece i ricoverati con sintomi a 454 (-12), così come i malati in terapia intensiva che sono 67 (-1 rispetto a ieri).

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 16:15

