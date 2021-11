Covid nel Lazio, il bollettino di oggi giovedì 18 novembre 2021: 1.089 nuovi casi e 6 morti

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi, giovedì 18 novembre 2021: sono 1.089 i nuovi casi (513 a Roma città) e sei i decessi accertati nelle ultime 24 ore. In aumento i casi così come i ricoveri ordinari e le terapie intensive. In leggero calo, però, l'RT.

Covid nel Lazio, la situazione epidemiologica

Sono 45.308 i test totali processati nelle ultime 24 ore (29.465 tamponi rapidi e 15.843 molecolari), con il tasso di positività pari al 2,4%. In aumento tutti i dati, dai nuovi casi (+145 rispetto a ieri) ai decessi (+1), fino a ricoveri ordinari (606, +9 rispetto a ieri) e terapie intensive (81, +4 rispetto a ieri). I nuovi guariti sono invece 474 in un giorno.

Covid nel Lazio, i dati di Roma

-Asl Roma 1: sono 159 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

- Asl Roma 2: sono 214 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

- Asl Roma 3: sono 140 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

- Asl Roma 4: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

- Asl Roma 5: sono 183 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

- Asl Roma 6: sono 114 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid nel Lazio, i dati delle altre province

- Asl di Frosinone: sono 61 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

- Asl di Latina: sono 72 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

- Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

- Asl di Viterbo: sono 58 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h

