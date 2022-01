Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 27 gennaio: 13.467 nuovi casi e 28 decessi

Covid nel Lazio il bollettino di oggi 27 gennaio: su 23.419 tamponi molecolari e 81.916 tamponi antigenici per un totale di 105.335 tamponi, si registrano 13.467 nuovi casi positivi (-1.520), sono 28 i decessi (+10), 2.096 i ricoverati (-6), 203 le terapie intensive (-2) e +11.961 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 6.692. Oggi nuovo record di guariti e sono in calo i casi giornalieri, i ricoveri e le terapie intensive. Valore Rt per seconda settimana consecutiva sotto 1 (0.76). Chieste notizie su arrivo vaccino Novavax che era previsto a febbraio.

Ieri sono state effettuate oltre 51 mila somministrazioni di vaccino. Superati i 12,5 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,3 milioni di dosi booster effettuate, pari a oltre il 68% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose. Sono oltre 115 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. L’obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta.

Si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento presso la rete dei consultori e i centri aziendali delle Asl di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Open day anche presso l’ospedale di Civitavecchia, l’ospedale dei Castelli, l’ospedale Sant’Eugenio a Roma, l’ospedale Grassi di Ostia, a Tivoli presso Palazzo Cianti e presso i centri vaccinali di Bracciano, Cerveteri e Campagnano.

La situazione sui territori

Asl Roma 1: sono 2.219 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.946 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.527 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 532 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.209 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.673 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.361 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 984 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.304 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 450 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 623 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

