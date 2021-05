Covid nel Lazio, il bollettino di mercoledì 26 maggio: 18 morti e 318 nuovi positivi (159 a Roma)

Covid nel Lazio, il bollettino di mercoledì 26 maggio della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 318 (su oltre 26mila tamponi di cui 13.681 antigenici e 12.645 molecolari), con 18 morti e 1.733 guariti. Scendono i ricoverati a 1.106 (-70) e i malati in terapia intensiva a 177 (-8), così come gli attualmente positivi che sono oggi 23.718 (1.433). I pazienti in isolamento domiciliare sono 22.435 (-1.355).

Covid, i casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 6 decessi; ***Asl Roma 2: sono 60 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi; ***Asl Roma 3: sono 26 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi;

Asl Roma 4: sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; ***Asl Roma 5: sono 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi; ***Asl Roma 6: sono 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA