Covid nel Lazio, il bollettino di mercoledì 23 giugno: 2 morti e 97 nuovi positivi (58 a Roma)

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di mercoledì 23 giugno della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio sono 97 su oltre 9mila tamponi molecolari e oltre 14mila antigenici, per un totale di oltre 23mila test. I morti sono 2, i guariti 204. I ricoverati sono 256 (-29), i malati in terapia intensiva 75 (stesso dato di ieri). I casi a Roma sono 58, più altri 13 in provincia: 20 casi a Latina, 4 a Frosinone, un caso a Viterbo e Rieti.

Covid, i casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi; ***Asl Roma 2: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso; ***Asl Roma 3: 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 1 nuovo caso nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi; ***Asl Roma 5: 11 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto si registrano 0 decessi; ***Asl Roma 6: 1 nuovo caso nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Covid, i casi nelle altre province

Nella Asl di Latina sono 20 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Frosinone si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Viterbo si registrano 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio contatto di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio contatto di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registra 1 decesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 17:06

