Covid nel Lazio, il bollettino di martedì 8 giugno: 6 morti e 137 casi in più. Meno di 10mila positivi

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di martedì 8 giugno della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio sono 137, con 6 morti e 1.205 guariti: gli attualmente positivi crollano a meno di 10mila (9.955, 1.072 meno di ieri), di cui 9.202 in isolamento domiciliare (-1.015). Calano i ricoverati con sintomi a 645 (-41) e i malati in terapia intensiva sono 108 (-16).

Covid, i casi a Roma e provincia

***Asl Roma 1: sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 2 decessi; ***Asl Roma 2: sono 37 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 0 decessi; ***Asl Roma 3: sono 18 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi;

***Asl Roma 4: sono 17 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi; ***Asl Roma 5: sono 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 3 decessi; ***Asl Roma 6: sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Covid, i casi nelle province

Nella Asl di Latina sono 10 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Frosinone si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registra 1 decesso; Nella Asl di Viterbo si registra 1 nuovo caso e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decesso; Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Nel Lazio oggi sono state superate le 3.800.000 dosi di vaccino somministrate dall'inizio della campagna vaccinale. In particolare, il 53 per cento della popolazione target ha ricevuto almeno una dose, il 26 per cento ha concluso il percorso vaccinale. «Obiettivo è raggiungere prima soglia di immunizzazione 70 per cento entro metà agosto». Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

