Covid nel Lazio, il bollettino di martedì 11 maggio: 40 morti e 635 nuovi positivi

Covid nel Lazio, il bollettino di martedì 11 maggio della regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 635, con 40 morti: 1.230 i guariti, con gli attualmente positivi che scendono a 36.233 (-635 rispetto a ieri). In calo i ricoverati in terapia intensiva a 255 (-15), così come i ricoverati con sintomi, che sono oggi 1.818 (-45). Scendono anche i pazienti in isolamento domicilare a 34.160 (-575).

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 16:40

