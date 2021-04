Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 22 aprile 2021: 1.311 nuovi casi e 31 morti. D'Amato: «Dati da zona gialla»

Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 22 aprile 2021: sono 1.311 i nuovi casi positivi su oltre 34mila test tra tamponi e antigenici. In 24 ore comunicati anche 31 nuovi decessi e 1.163 guariti.

Covid nel Lazio, la situazione epidemiologica

Il tasso di positività è pari al 7% (il 3% se si considerano anche gli antigenici). Il valore RT resta sostanzialmente stabile, pari a 0.78, ma calano il numero dei focolai, l'incidenza per 100mila abitanti (ora pari a 140) e anche il tasso di occupazione dei posti letto. Quest'ultimo dato, tuttavia, resta ancora sopra la soglia d'allerta. Rispetto a ieri calano i ricoveri ma aumentano le terapie intensive.

Sul fronte dei vaccini, dalla mezzanotte di oggi sarà possibile prenotare in cinque nuovi hub (Cinecittà Studios, via Quirino Majorana, Porta di Roma, Vela di Calatrava a Tor Vergata e Valmontone Outlet). L'obiettivo è raggiungere la media di 40mila somministrazioni al giorno. Buoni i primi risultati della campagna vaccinale nelle carceri del Lazio. Oggi è previsto il superamento della soglia del milione e 635mila dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale: un cittadino del Lazio su quattro ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

D'Amato: «Dati da zona gialla»

«I dati epidemiologici del Lazio «sono coerenti con la zona gialla anche se permane una pressione sugli ospedali». Lo annuncia l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Covid nel Lazio, i dati di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 174 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 299 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 148 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 80 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 155 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 171 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Covid nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 141 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 57, 77 e 91 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 74 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 76, 77, 81 e 85 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 74 e 78 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 16:40

