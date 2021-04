Covid nel Lazio, il bollettino di oggi: 47 morti e 1.363 nuovi positivi (624 a Roma)

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di venerdì 9 aprile della Regione: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono oggi 1.363, su oltre 18mila tamponi e 19mila antigenici per un totale di oltre 37mila test. 47 i morti, 1.555 i guariti: «Aumentano i casi e i decessi, diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive: il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%», le parole dellì'assessore Alessio D'Amato. «Trend in calo dei casi, rispetto a venerdì della settimana precedente sono 555 in meno. In questa settimana vi è stata complessivamente una riduzione dei casi rispetto alla scorsa pari all’8,4%».

Leggi anche > Covid in Italia, il bollettino di venerdì 9 aprile

Covid a Roma città

Nella Asl Roma 1 sono 211 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 303 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattordici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 110 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra quattro decesso con patologie.

Covid a Roma provincia

Nella Asl Roma 4 sono 71 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 121 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 231 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie.

Covid nelle altre province

Nelle province si registrano 316 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 147 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 73, 78, 83 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 95 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 50, 58, 66 e 74 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 40 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA