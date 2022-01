Covid nel Lazio, il bollettino dei contagi di oggi sabato 15 gennaio: 12.096 nuovi casi positivi e 15 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino dei contagi di oggi sabato 15 gennaio 2022: su 24.575 tamponi molecolari e 79.124 tamponi antigenici per un totale di 103.699 tamponi, si registrano 12.096 nuovi casi positivi (-3.211), sono 15 i decessi (-10), 1.734 i ricoverati (+59), 204 le terapie intensive ( = ) e +5.120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%. I casi a Roma città sono a quota 6.200. Superata quota 2,7 milioni di dosi booster effettuate, raggiunto il 53% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,8 mln e l’obiettivo entro fine mese e’ di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta’.





Nel Lazio superata quota 11,8 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,7 milioni sono dosi di richiamo raggiunto il 53% della popolazione over 12 anni. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.



La situazione sul territorio del Lazio



Asl Roma 1: sono 3.001 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.576 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 623 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 625 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.226 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 2.930 nuovi casi:



Asl di Frosinone: sono 719 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.238 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 363 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 610 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 15:49

