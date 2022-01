Covid nel Lazio, il bollettino dei contagi del 18 gennaio 2022: 13.286 nuovi casi, 26 i decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi martedì 18 gennaio 2022 su 22.945 tamponi molecolari e 97.206 tamponi antigenici per un totale di 120.151 tamponi, si registrano 13.286 nuovi casi positivi (+6.839), sono 26 i decessi (+9), 1.849 i ricoverati (+60), 207 le terapie intensive (+3) e +5.247 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%. I casi a roma città sono a quota 5.195.



Oggi superata la quota dei 12 milioni di vaccini totali e sono 2,9 milioni le dosi booster effettuate, il 56% della popolazione over 12 anni. L’obiettivo entro fine mese e’ di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta.

Ieri sono state effettuate quasi 62 mila somministrazioni di vaccino, il 6% in piu’ rispetto al target commissariale.

Nel Lazio superata quota 12 milioni di somministrazioni e di queste 2,9 milioni sono dosi di richiamo raggiunto il 56% della popolazione over 12 anni. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 200 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 365 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.008 medici di medicina generale e 443 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 2.438 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.363 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 394 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 944 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.513 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.695 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.939 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.099 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.498 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 368 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 974 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 18:30

