Covid nel Lazio, il bollettino: 9.161 nuovi positivi (4.294 a Roma) e 23 morti

Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 5 febbraio 2022. Oggi nel Lazio su 30.121 tamponi molecolari e 68.278 tamponi antigenici per un totale di 98.278 tamponi, si registrano 9.161 nuovi casi positivi (-2.554), sono 23 i decessi (-18), 2.061 i ricoverati (-16), 195 le terapie intensive (-1) e +9.042 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3%. I casi a Roma città sono a quota 4.294». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando come in regione «assistiamo ad un deciso calo del numero dei casi positivi e si torna sotto quota 10mila». D'Amato ammonisce: «Chi non è vaccinato rischia la vita».

Ad oggi nel Lazio sono 278.241 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 275.985 in isolamento domiciliare. Mentre 2.256 persone sono ricoverate, 195 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 9.965 persone sono decedute e 649.331 guarite. In totale sono stati esaminati 937.537 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio

Nel dettaglio le Asl di Roma

Asl Roma 1 registra 1.487 nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 2 sono 1.601 i nuovi casi e 5 i decessi;

Asl Roma 3: sono 1.206 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl Roma 4: sono 444 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl Roma 5 si registrano 750 nuovi casi e 4 decessi

Asl Roma 6 sono 1.154 i nuovi casi e 3 i decessi.

La situazione nelle province si registrano dove 2.519 nuovi casi,

Asl di Frosinone sono 855 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl di Latina: sono 873 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl di Rieti: sono 298 i nuovi casi e 0 i decessi

Asl di Viterbo sono 493 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA