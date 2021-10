Covid nel Lazio, il bollettino di oggi martedì 19 ottobre: 326 nuovi casi (124 a Roma) e 10 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di martedì 19 ottobre. Oggi nel Lazio «su 11.388 tamponi molecolari e 29.085 tamponi antigenici per un totale di 40.473 tamponi, si registrano 326 nuovi casi positivi (+124), 10 i decessi, compresi i recuperi (+2), 307 i ricoverati (-11), 49 le terapie intensive (+1) e 481 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 124. Aumentano le somministrazioni grazie al Green Pass. Quando si raggiungerà il 90% degli over 12 si potrà rivedere obbligo». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio:

La Asl Roma 1 registra 50 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

La Asl Roma 2 registra 49 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

La Asl Roma 3 registra 25 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

La Asl Roma 4 registra 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

La Asl Roma 5 registra 10 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

La Asl Roma 6 registra 49 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 101 nuovi casi positivi al Covid-19.

La Asl di Frosinone registra 20 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

La Asl di Latina registra 22 nuovi contagi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

La Asl di Rieti registra 28 nuovi positivi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

La Asl di Viterbo registra 31 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nel Lazio da oggi al via le prenotazioni terza dose booster del vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 17:57

