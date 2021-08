Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 19 agosto: 548 nuovi casi (324 a Roma) e 6 morti

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi giovedì 19 agosto. Nel Lazio «oggi si registrano 548 nuovi positivi compresi i recuperi (-155), i nuovi casi sono 19 in meno rispetto a giovedì scorso. Sono 6 i decessi, compresi i recuperi. I ricoverati sono 526 (+2), le terapie intensive sono 65 (+1), i guariti sono 613». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato «I casi a Roma città sono a quota 324» aggiunge l'assessore.

Ad oggi nel Lazio sono 17.646 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 17.055 in isolamento domiciliare. Mentre 591 persone sono ricoverate, 65 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.461 persone sono decedute e 343.134 guarite. In totale sono stati esaminati 369.241 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA