Covid nel Lazio, il bollettino di lunedì 18 aprile 2022: 1.986 nuovi casi (1.272 a Roma) e 4 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di lunedì 18 aprile 2022. Nel Lazio oggi su 2.946 tamponi molecolari e 10.684 antigenici per un totale di 13.630 test, si registrano oggi 1.986 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 4.212 rispetto a ieri), con 1.272 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 4 decessi (uno in meno rispetto a ieri) e 601 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.166 (stesso numero di ieri), mentre le terapie intensive sono 65 (meno 5 rispetto a ieri).

È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5 per cento», spiega l'assessore D'Amato.

La situazione nella Asl di Roma

Asl Roma 1: 520 nuovi casi positivi al Covid-19 e un decesso nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 2: 325 nuovi casi e un decesso.

Asl Roma 3: 427 nuovi contagi.

Asl Roma 4: 48 i nuovi casi.

Asl Roma 5: 183 nuovi contagi e un decesso.

Asl Roma 6: 157 nuovi positivi e un decesso.

La situazione nelle Asl delle province

Nelle province del Lazio, si registrano 326 nuovi casi positivi al Covid, nel dettaglio:

Asl di Frosinone: 79 nuovi contagi.

Asl di Latina: 125 nuovi casi.

Asl di Rieti: 59 nuovi casi.

Asl di Viterbo: 63 nuovi contagi.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è stata superata quota 13 milioni e 400 mila vaccini complessivi, con oltre 3,9 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre l'82 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose

