Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 14 aprile 2022: 7.200 nuovi positivi (a Roma 3.450) e 8 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi giovedì 14 aprile 2022. Oggi nel Lazio, «su 8.729 tamponi molecolari e 35.397 tamponi antigenici per un totale di 44.126 tamponi, si registrano 7.200 nuovi casi positivi (+575); sono 8 i decessi (-8), 1.204 i ricoverati (+13), 71 le terapie intensive (stabile) e +6.454 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.450. Il valore dell'indice Rt torna sotto 1 (0.93) e c'è una tendenza a una lieve discesa dei casi». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle azienda sanitarie del Lazio nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 1: sono 1.393 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl Roma 2: sono 1.065 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl Roma 3: sono 992 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 4: sono 403 i nuovi casi e 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 643 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 6: sono 708 i nuovi casi e 4 i decessi.

Nelle province si registrano 1.996 nuovi casi.

Asl di Frosinone: sono 718 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl di Latina: sono 712 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl di Rieti: sono 189 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl di Viterbo: sono 377 i nuovi casi e 0 i decessi.

«Da questo pomeriggio al via le prenotazioni» della quarta dose di vaccino anti-Covid «sul portale regionale secondo le consuete modalità, oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie. Si ricorda che la vaccinazione con quarta dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA