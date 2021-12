Covid, il bollettino del Lazio di oggi 11 dicembre 2021: 1.745 nuovi casi positivi e 10 decessi

Covid il bollettino dei contagi di oggi sabato 11 dicembre nel Lazio su 19.995 tamponi molecolari e 27.850 tamponi antigenici per un totale di 47.845 tamponi, si registrano 1.745 nuovi casi positivi (-126), sono 10 i decessi (-3), 774 i ricoverati (-12), 108 le terapie intensive (-2) e +660 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a roma città sono a quota 872. Dei dieci decessi di oggi otto non sono vaccinati. Dopo diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e nelle terapie intensive un timido segnale che dovra’ essere consolidato.

Variante omicron: probabile ulteriore contatto di caso del militare nigeriano, notificato al ministero e alla regione calabria. Bisogna mantenere alta l’attenzione, ieri nuovo record vaccinazioni, 61.015 somministrazioni con +10% rispetto a settimana precedente, il 42% in piu’ del target’





Nel Lazio quasi raggiunta quota 10 milioni somministrazioni e di queste oltre 1,1 milione sono dosi di richiamo pari a oltre il 23% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.





Asl Roma 1: sono 323 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 373 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 176 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 154 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 151 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 105 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 463 nuovi casi:



Asl di Frosinone: sono 154 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 196 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 93 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 17:02

