Covid nel Lazio, l'assessore Alessio D'Amato positivo: «Sto bene, non ho febbre solo un po' di mal di gola»

L'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, è risultato positivo al Covid19. Lo riportano i canali social di Salute Lazio. «Purtroppo sono appena risultato positivo. Mi sono subito isolato e continuo il lavoro in collegamento da remoto con i miei collaboratori e l'Unità di Crisi. Sto bene, non ho febbre solo un po' di mal di gola», afferma D'Amato. Tra i tanti auguri di pronta guarigione inviati via social quello del governatore Nicola Zingaretti che su Twitter scrive: «Dai Alessio. Stavolta curati te! Ti aspettiamo presto».

Questa mattina D'Amato ha partecipato all’open day settimanale dedicato alle vaccinazioni anti Covid rivolte alle persone più fragili presso gli Istituti Regina Elena e San Gallicano di Roma, uno spazio settimanale rimasto dopo la chiusura dell’Hub IFO che ha somministrato oltre 75.000 dosi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 20:48

