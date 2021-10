Covid, al via la terza dose di vaccino nel Lazio per gli operatori sanitari over 60

Nel Lazio si darà il via alla terza dose di vaccinazione anti-Covid per gli operatori sanitari over 60.

Ad annunciarlo è l'assessore regionale del Lazio, Alessio D'Amato: «Si parte con over 60 ad alto rischio di esposizione e comorbidità, così come individuati dalla Circolare del Ministero della Salute del 27 settembre».

