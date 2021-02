Covid, gli Actual consegnano cento pacchi solidali con beni di prima necessità. Poi la gag con una signora: «Avete il covid? Io c'ho l'Inps»

Il duo comico romano affianca i volontari di OPES, Ente di Terzo Settore, nell'ambito del Programma Emergenza Covid sviluppato con il contributo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



Uova, latte, scatolette di tonno e solidarietà. Gli Actual - il duo comico romano formato da Lorenzo Tiberia e Andrea Venditti - hanno messo a disposizione braccia e sorrisi per distribuire cento pacchi solidali con beni di prima necessità alle categorie più colpite dall'emergenza economica causata dalla pandemia. La consegna solidale si è svolta nell'ambito del Programma Emergenza Covid promosso da Opes, Rete nazionale di terzo settore, e sviluppato con il contributo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Insieme ai volontari dell'Ente, Lorenzo e Andrea hanno partecipato sia alla preparazione dei pacchi che alla distribuzione, svolta tra risate e sketch esilaranti. Sono entrati nelle case di tanti “nonni” che li hanno accolti come nipoti, invitandoli perfino a rimanere a pranzo. Ma la solidarietà, si sa, non può attendere: Lorenzo e Andrea, ligi al dovere, non si sono fatti “corrompere” neanche da un'amatriciana o dagli involtini alla romana e il porta a porta solidale è continuato inarrestabile, tra merendine, salsa di pomodoro e tante risate.



Una signora dopo il tradizionale saluto con il gomito secondo profilassi chiede un abbraccio ai due comici: «Dai, abbracciamoci. Voi avrete pure il covid, ma io ho l’Inps che è pure peggio».

