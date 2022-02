Carnevale, carnevale e carnevale, questo il filo conduttore per questo fine settimana da trascorrere con i bambini a Roma. Sono tanti gli eventi che sfideranno il divertimento dei più piccoli a suon di coriandoli e maschere, ecco tutto quello che è possibile fare, teatri, spettacoli, feste all'aperto, insieme a figli e nipoti in questo fine settimana, l'ultimo, di febbraio 2022.

Cosa fare nel weekend con bambini a Roma sabato 26 e domenica 27 febbraio



Carnevale da Zoomarine



Maschere, coriandoli ed una bella giornata negli spazi aperti di Zoomarine, che sabato 26 febbraio festeggia la festa più colorata dall'anno, il Carnevale, un po’ fuori dagli schemi ma sempre nel rispetto degli animali, con tanto di concerto e spettacolo di danza a tema sulle note del “Carnevale degli Animali”, opera ironica e irriverente dell’artista Saint-Saens. A portare in scena un estratto della composizione saranno i giovani musicisti della scuola “Sotto i Raggi del Sol”, insieme al corpo di ballo della scuola di danza PetiteEtoile. Molti dei protagonisti indosseranno costumi creati con lo spirito del “riuso e riciclo” e tutti i bambini potranno dare libero sfogo alla propria fantasia grazie ai laboratori “Atelier Piccoli Stilisti”. Durante il week-end sono attivi percorsi educazionali con gli animali e la possibilità di vivere emozionanti esperienze con le nuove attrazioni del parco. Clicca qui per le info.

Tutti in maschera al Castello di Santa Severa

Sabato 26 e domenica 27 febbraio, dalle 11.30 alle 17.00, tutto il bellissimo borgo affacciato sul mare, sarà animato con attrazioni per bambini, truccabimbi, laboratori, archeotrekking e degustazioni. Tutti i bimbi potranno gustare i dolci tipici del carnevale, si potranno truccare come il loro personaggio preferito e scattare tante foto con le sagome di principi e principesse presenti all’interno del borgo. Inoltre, a partire dalle alle ore 15.00, tra le stanze della misteriosa fortezza e gli spazi dei suoi grandi cortili, tante allegre mascherine saranno pronte a far trasformare i bambini. Potranno suggerire un travestimento o un costume per banchettare con gli dei dell’antichità e, soprattutto, insegneranno loro come realizzare una maschera magica e speciale per giocare in compagnia. Al termine dell’attività i bambini potranno portare a casa il manufatto realizzato a ricordo dell’esperienza vissuta.

Valentina Vuole al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Al Teatro Quarticciolo una favola di desideri e sogni, capricci e regole sul tema della libertà e dell’autonomia dei bambini, dal titolo Valentina Vuole, dedicato ai ragazzi dai 3 agli 8 anni in scena al Teatro Biblioteca Quarticciolo, domenica 27 alle ore 17.00. In scena Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti con i meravigliosi pupazzi realizzati da Ilaria Comisso raccontano la storia di Valentina, una bambina che ha tutto ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché vuole sempre di più. Forse le manca qualcosa e i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi. Tutte le info.

Zeus e il fuoco degli dei al Teatro Verde

Zeus si è arrabbiato, perché qualcuno ha osato rubare il sacro fuoco degli dei e lo ha regalato agli uomini. Chi è stato e su chi ricadrà la terribile vendetta del re degli dei? La storia comincia dalla fine: Prometeo che giace incatenato ad una roccia, tormentato da un’aquila. La tragedia-commedia di Prometeo viene raccontata con un piglio ironico, in cui si percepisce l’audacia degli uomini e la prepotenza degli dei, incarnati in Zeus capriccioso quanto potente, invincibile quanto vendicativo. Le uniche armi a disposizione di Prometeo e degli uomini sono il coraggio e l’ironia. Basteranno? Spettacolo adatto per bambini dai 5 anni in su. Qui il sito ufficiale.

Carnevale al Bioparco

In occasione di Carnevale, domenica 27 febbraio al Bioparco le attività per le famiglie in visita saranno a tema mimetismo e adattamenti. Dalle ore 10.30 alle 15.00 si potrà partecipare al percorso animato "I vestiti degli animali", un percorso che porterà i bambini vicini a giraffe, mandrilli, zebre, la cui particolare striatura è un adattamento sviluppato per confondere i predatori che rimangono disorientati alla vista di un branco in fuga, ai leopardi del Caucaso ed alle tigri di Sumatra. Un altro animale che si osserverà durante la visita è il gufo delle nevi, che grazie alle sue piume bianche intervallate da screziature scure è molto difficile da individuare in un territorio innevato. Inoltre i guardiani organizzeranno i pasti degli animali per scoprire gli ingredienti del pranzo. Clicca qui per le info.

Arlecchino e Pulcinella nella tana dell’orso

Siete tutti invitati all’Emporio delle Arti, sabato e domenica alle ore 16 e 17.30, per festeggiare il carnevale, ma prima bisogna risolvere una grande tragedia che lo sta rovinando: uno spaventoso orso sta mangiando tutte le frappe e castagnole della città e che servono per la festa organizzata da Colombina. Ma senza dolci non ci sono scherzi e senza scherzi non c’è il carnevale e senza carnevale, non c’è divertimento. Colombina allora convocherà due risolutori d’eccezione: Pulcinella e Arlecchino, i quali, uniti dalla loro grande amicizia, si metteranno alla ricerca di questo fatidico orso ma riusciranno questi due pasticcioni a risolvere il caso? Lo spettacolo, fortemente ispirato alla tradizione carnevalesca italiana, si avvale dell’utilizzo di teatro d’attore, di maschere, burattini e pupazzi.

