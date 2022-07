Weekend a Roma: cosa fare sabato 9 e domenica 10 luglio

Evento Maneskin a Circo Massimo

Dopo Zitti e buoni niente è stato più lo stesso per i Maneskin, la band romana, che finalmente potrà esibirsi nella sua città, nel cuore storico del Circo Massimo, sold out da mesi. Un evento che richiamerà migliaia di persone da tutta Italia, tra cui anche coloro in cerca di biglietti last-minute o semplicemente di postazioni da dove poter ascoltare il rock di Damiano e Co. Leggo, per l'occasione, ha realizzato un'edizione straordinaria di 16 pagine tutta dedicata al concerto dei Måneskin, che sarà distribuita in occasione del concerto-evento.

Umberto Tozzi ad Anzio

Da domenica 10 luglio, parte il tour di Umberto Tozzi, "Gloria Forever", il progetto che nell’anno del 70° compleanno dell’artista, celebra la musica e la carriera di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano. Gloria Forever vedrà impegnato Tozzi per tutto il 2022 e nel corso dell’anno sarà celebrato l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire. Il 10 luglio, domenica, sarà in piazza Garibaldi ad Anzio, ingresso gratuito.

Fuochi d'artificio a Cinecittà World

Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti "Stelle di fuoco" è di nuovo protagonista per due weekend a Cinecittà World, il campionato italiano di fuochi di artificio, dove le migliori aziende pirotecniche italiane si incontreranno nel parco divertimenti del cinema e della tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale. Ogni sera l’appuntamento è con tre spettacoli con introduzioni musicali, sparati da diverse postazioni all'interno del Parco. Ciascun concorrente apre con una famosa colonna sonora, per poi dare vita ai due grandi spettacoli pirotecnici in gara, dipingendo con il fuoco scenografie maestose e mozzafiato per aggiudicarsi il trofeo.

Il cinema in piazza

Prosegue la retrospettiva su Francesca Archibugi de Il Cinema in piazza. Domenica 10 luglio, nell'arena di San Cosimato a Trastevere, la regista, insieme a Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì presenterà il film "Questione di cuore". Sabato 9, invece, al Parco della Cervelletta a Colli Aniene sarà proiettato uno dei capolavori del regista danese Thomas Vinterberg, "Via dalla pazza folla".

Max Angioni ad Ostia Antica

Dopo il successo di Lol arriva a Ostia Antica Festival, Max Angioni, sabato 9 luglio. La verve tipica della stand-up comedy accompagna, con ritmo serrato, i diversi quadri del racconto, in cui Max Angioni torna a stupire con il tema dei miracoli, con cui è diventato celebre. Una sferzante ironia anima i monologhi in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo.

Taste of Roma

Torna Taste of Roma, il festival più amato dai buongustai. Al Foro Italico, fino a domenica 10 luglio, ci saranno 8 tra i migliori chef della Capitale e, a rotazione, alcune giovani new entry della scena romana occuperanno due postazioni di cucina. Taste è anche un appuntamento per bere un bicchiere dei più famosi vini italiani.

The Chemical Brothers a Capannelle

La coppia di artisti britannici che ha scritto la storia della musica elettronica moderna, si ebisce live all'Ippodromo di Capannelle, venerdì 8 luglio all'interno di Rock in Roma 2022. Da oltre vent'anni i "fratelli chimici" ridefiniscono il concetto di musica elettronica dal vivo.

