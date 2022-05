Tanti tanti appuntamenti per questo secondo week end di maggio, in cui il meteo fa i capricci, ma la macchina degli eventi di Roma non si ferma. E ce n'è per tutti i gusti. Musica, teatro, eventi all'aperto, senza dimenticare l'8 maggio, la festa della mamma.

Cosa fare a Roma nel weekend sabato 7 e domenica 8 maggio

Samuele Bersani all'Auditorium Parco della Musica



Domenica 8 maggio alla Sala Santa Cecilia, il nuovo album di Samuele Bersani, Cinema Samuele, disco vitale e visionario, in cui ogni tassello è un colore a sé che dà un senso all’insieme. L'album segna un nuovo percorso sonoro per l'artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale, e racchiude 10 tracce in cui l'attualità irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto. Qui tutte le info.

Magic all'Auditorium della Conciliazione

Sabato 7 e domenica 8 maggio, tecnologia e magia sono le protagoniste di Magic, show internazionale di magia formato famiglia, che arriva a Roma in anteprima mondiale in un numero completamente rivisitato; ci sarà, infatti, il numero di magia e prestigiazione “Sky Drone”, dove una serie di droni faranno evoluzioni hi-tech pronti a sbalordire. Per il settimo anno la kermesse magica si prepara a condurre lo spettatore in un meraviglioso vortice di colori, suoni, prodigi, in un vero e proprio viaggio intorno al mondo grazie alla presenza di importanti professionisti della magia presenti su uno dei palchi più grandi d’Europa. A condurre lo spettacolo Magico Alivernini. Clicca qui per i biglietti.

Festa della mamma al Castello di Santa Severa

Domenica 8 maggio, dalle 10 alle 19, una giornata di divertimento per tutta la famiglia ad ingresso libero: al Castello sarà possibile sperimentare decine di giochi tradizionali, prendere parte laboratori artistici organizzati dall’Associazione Zip Zone, fare la spesa nel mercato dei produttori di Natura in Campo, degustare nella suggestiva cornice del piazzale delle Barrozze le proposte realizzate appositamente con i prodotti del mercato a cura di Etica food, tutto allietato da un intrattenimento musicale, rimanere incantati dalla performance di circo e bolle di sapone, fare attività di Archeotrekking presso la Riserva Regionale naturale di Macchiatonda, al Monumento naturale di Pyrgi e passeggiare per il meraviglioso castello baciato dal mare. Clicca qui per le info.

Ovvi destini al Sala Umberto

Un cast di tre straordinarie attrici protagonista di Ovvi destini, fino al 15 maggio in scena al Sala Umberto: Vanessa Scalera, Anna Ferzetti e Daniela Marra, al loro fianco, la straordinaria partecipazione di Pier Giorgio Bellocchio sono tre sorelle, Laura la primogenita, Lucia la seconda, Costanza la più piccola è su una sedia a rotelle per colpa di un incidente provocato un paio d’anni prima da Laura, la maggiore. Clicca qui per le informazioni.

Il musical Messiah al Teatro Ghione



La vita di Gesù, dalla nascita all’ascensione, è al centro del musical “Messiah”, per la prima volta a Roma il 6 e 7 maggio al Teatro Ghione. L’autore dell’opera, Tore W. Aas, è il direttore dell’ Oslo Gospel Choir, che ha scritto canzoni per decenni per il suo coro, conosciuto e acclamato in tutta Europa. L’arrivo in Italia di questo spettacolo avviene a seguito di un importante incontro tra l'autore e il coro romano 7hills Gospel Choir, creato dal maestro Gianluca Buratti. La storia di Gesù sarà raccontata con più di 20 nuovi brani, tutti in chiave moderna, che coinvolgono da subito lo spettatore con ritmi vivaci e melodie accattivanti. Qui i biglietti.

Orticola di Roma

Arriva a Roma la prima edizione di Orticola di Roma, manifestazione dedicata ai fiori, al florovivaismo, alla natura, all'arte e alla sostenibilità. Molto più di una mostra-mercato che si snoderà, in particolar modo, tra Villa Borghese e via Condotti. Un evento culturale che vede il coinvolgimento di vivaisti, produttori di piante e aziende attente alla sostenibilità, accanto al circuito di musei di Villa Borghese, al Fai, alle istituzioni in una tre giorni declinata tra bellezza, natura e armonia

Zoomarine per la Festa della Mamma

Zoomarine, in occasione della Festa della Mamma, ha deciso di lanciare una campagna, intitolata #EssereBenessereMamma, che intende lanciare un messaggio fondamentale per rinsaldare il rapporto madre-figli attraverso un percorso tra sport, coccole e divertimento. Una giornata speciale quella dell’8 maggio che vedrà il parco aprire le proprie porte ad esibizioni e lezioni gratuite di vario genere, come ad esempio quelle di ginnastica con il passeggino workout e ginnastica con marsupio workout. Due attività che potranno praticare tutte le ospiti del parco con figli al seguito, grazie alle istruttrici certificate “MammaFit”, associazione sportiva dilettantistica, la cui mission è quella di aiutare e sostenere le mamme nel delicato periodo post-parto creando spazi e iniziative ludico-sportive. Inoltre lezioni di yoga per apprendere facili nozioni, ritrovare il giusto equilibrio e trascorrere consapevolmente qualche momento lontano dallo stress.

AltreCine al Teatro Manzoni

Una Cina diversa, variegata e imprevedibile come può esserlo un continente di quasi un miliardo e mezzo di persone, sarà al Teatro Manzoni di Roma dall’8 al 27 maggio, con la rassegna AltreCine, sei documentari di giovani registi indipendenti che gettano una luce nuova e inattesa, su un Paese ancora poco conosciuto. Oltre la Cina dei grandi numeri, vista spesso con diffidenza e preoccupazione, i film in rassegna mostrano una società ricca sul piano culturale ed emotivo, con contrasti spesso forti, radici profonde e uno sguardo sospeso tra passato e futuro.

