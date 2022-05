Cosa fare a Roma weekend sabato 21 e domenica 22 maggio 2022

Concerto per la pace in piazza del Popolo

Sabato 21 maggio, in Piazza del Popolo, si terrà "Play Music Stop War", evento a ingresso libero per diffondere, con la musica, un forte messaggio volto a sostenere il lavoro umanitario e l’accoglienza ai profughi dall’Ucraina promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Dalle 19.30 si esibiranno artisti e band amatissimi dal pubblico, tra cui Anastasio, Motta, Ditonellapiaga, Orchestraccia, Angelina Mango, e tante altre sorprese.

Nancy Brilli e Chiara Noschese al Parioli

Due sorelle gemelle in contrasto tra loro, Anemone (Nancy Brilli), sensuale e irriverente e il suo opposto Ortensia (Chiara Noschese), irsuta e rabbiosa creatura in cerca di una perenne rivincita. Le due per un gioco scenico si rivolgono alla stessa terapeuta dell’occulto e svuotano il serbatoio di un amore solido come l’odio. Manola di Margaret Mazzantini al Teatro Parioli fino al 22 maggio. Qui i biglietti per lo spettacolo.

Vino e Arte che passione

La manifestazione ritorna in uno dei gioielli del Barocco romano, il Casino dell'Aurora Pallavicini situato nel cuore della capitale e all’interno del Palazzo Pallavicini Rospigliosi. L’evento, domenica 22 Maggio dalle 12 alle 20 e vedrà protagoniste oltre 50 aziende vinicole, eccellenze italiane altamente selezionate. Previste dunque degustazioni e visite guidate esclusive all'interno del Casino dell’Aurora Pallavicini, contesto prestigioso che offrirà la rara opportunità di degustare i vini migliori della nostra tradizione, ammirando opere d'arte uniche per bellezza e stato di conservazione, come l’affresco da poco restaurato de “l’Aurora” di Guido Reni, i dipinti di Luca Giordano, Annibale Carracci, la facciata impreziosita da lastre di sarcofagi romani del II e III secolo d.C., nonché le sculture antiche della sala centrale, la Diana cacciatrice e la Pastorella. Per info e biglietti.

Aperol Spritz Festival

Torna all’Auditorium Parco della Musica, dal 20 al 22 Maggio, tre serate all’insegna del divertimento, in cui l’inconfondibile aperitivo arancione sarà il protagonista sui giardini pensili dell'Auditorium, una suggestiva location insieme a 15 bartender Aperol, installazioni, gadget e intrattenimento. Dalle 17 all'una di notte.

Irish Film Festa alla Casa del Cinema

Torna il festival dedicato al cinema e alla cultura irlandese, articolato in due momenti, con una prima parte per il 21 e 22 maggio (in sala e in streaming), e una seconda parte dal 20 al 24 luglio (in sala e all’aperto). Nel weekend di maggio gli spettatori potranno vedere quattro film alla Casa del Cinema; mentre i cortometraggi in concorso saranno disponibili, oltre che in sala, anche in streaming.

Giovanni Truppi all'Auditorium

Domenica 22 maggio alle ore 21 presso la Sala Sinopoli, Giovanni Truppi sarà in concerto al Parco della Musica insieme alla sua band e a qualche ospite a sorpresa con cui rivisiterà dal vivo i brani contenuti in Tutto l'Universo, l’antologia che racchiude la sua essenza artistica e i suoi dieci anni di musica. Un viaggio musicale vario, capace di attingere da linguaggi diversi come il jazz, il rock, il punk e la canzone d’autore, unendoli a un’inventiva metrica che nel canto spesso comprime e allunga le sillabe per meglio disporle tra le maglie dell’armonia. Qui i biglietti.



Volevo nascere scema al Sala Umberto

A metà del suo cammino, persa nella selva oscura dell’esistenza, Barbara Foria è una donna “in guerriera”, che affronta le battaglie quotidiane con ironia e combatte con irriverenza il politicamente corretto: senza filtri, senza figli, senza marito, senza suocera, senza gatto e cane e come unica certezza di vita, una persistente cervicale. Attraverso monologhi e personaggi, l'attrice porta in scena i surreali controsensi del nostro vivere quotidiano per dimostrare che in fondo essere intelligenti ha i suoi svantaggi. Fino al 29 maggio al Sala Umberto.

