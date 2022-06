Cosa fare a Roma nel weekend sabato 18 e domenica 19 giugno

Venditti e De Gregori all'Olimpico

Finalmente. Sabato 18 il concerto evento che vedrà insieme due tra i cantautori più amati, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, pronti ad emozionare il pubblico con uno show in cui canteranno i loro successi senza tempo, canzoni che fanno parte della vita di molti italiani, colonna sonora di più di una generazione.

Verdone Lungo il Tevere

Ci sarà Carlo Verdone ad inaugurare "Scena - Il cinema Lungo il Tevere", la nuova arena cinematografica di 110 posti a ingresso libero, che sarà aperta dal 17 giugno al 31 luglio all’interno della manifestazione “Lungo il Tevere…Roma 2022: un fiume di cultura” sulla banchina del Lungotevere Ripa, scesa San Michele. Verdone accompagna il film “Un sacco bello” suo esordio come regista, sceneggiatore e attore, alle 20.30 ed alle 21.30 la proiezione.

Villa Ada Festival

Si apre stasera la stagione di grandi concerti, DJ set ed eventi nella meravigliosa cornice di Villa Ada, la rassegna che tra giugno e luglio ospiterà grandi concerti di artisti italiani e internazionali. Questo fine settimana, ci saranno venerdì 16 giugno, Giorgio Poi, sabato 17 Motta e domenica 18, Laila Al Habash.

Gemitaiz a Rock in Roma

Gemitaiz, romano classe ’88, arriva all'Ippodromo di Capannelle il 18 giugno, nel contesto di Rock in Roma 2022. Si tratta di uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Noto per essere un artista estremamente prolifico, Gemitaiz ha oggi all’attivo tre album in studio e svariati mixtape. Parallelamente all’attività solista, Gemitaiz porta avanti una collaborazione ormai decennale con MadMan.

Rocco Hunt al Roma Summer Fest

A due anni di distanza dall’ultimo disco Rocco Hunt torna con la sua “Rivoluzione” il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia. E sarà al Roma Summer Fest - all'Auditorium Parco della Musica - il prossimo 18 giugno.

Il Cinema in piazza

Tanti gli appuntamenti con il Cinema in piazza che apre anche l'arena di Monte Ciocci. A Trastevere sabato 18 giugno sarà proiettato "Gremlins" di Joe Dante, mentre domenica tornerà protagonista Francesca Archibugi con "Il grande cocomero". Al Parco della Cervelletta, sabato sarà proiettato il film "Dear Wendy" di Thomas Vinterberg, mentre domenica appuntamento con "Il signore degli anelli: Le due torri". A Monte Ciocci è "Good bye, Lenin! di Wolfgang Becker ad inaugurare l'arena nella serata di sabato. Seguirà la proiezione di Salvatore Giuliano, film di Francesco Rosi, domenica 19.

