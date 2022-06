Cosa fare a Roma nel weekend sabato 11 e domenica 12 giugno 2022

Orchestraccia a Villa Ada

Dopo essere stati protagonisti al Concerto del Primo Maggio, l'Orchestraccia torna dal vivo all'inizio dell'estate. Venerdì 10 giugno arriva l'Orchestraccia a Villa Ada Festival. Attori, musicisti e cantanti, tra cui Marco Conidi, sono il cuore di un gruppo folk-rock romano che non mancherà di far cantare il pubblico di Villa Ada a squarciagola, ma anche ballare, ridere, riflettere e commuovere.

Cinema alla Cervelletta

Il cinema torna protagonista nell'estate del Parco della Cervelletta, a Colli Aniene, nell'ambito della manifestazione Cinema in piazza. Sabato 11 giugno, alle 21,15 al Parco della Cervelletta sarà proiettato "Festen - Festa in famiglia" di Thomas Vinterberg, con ingresso gratuito e senza la necessità di prenotazione.

Vittoriano e Palazzo Venezia di sera

Dal 10 giugno al via uno speciale programma di aperture serali, con visite guidate e percorsi animati per adulti e bambini, pensato per i cittadini di Roma che nei mesi estivi vogliono vivere occasioni di cultura nella propria città e per i turisti che visitano la capitale. Sarà possibile, infatti, usufruire degli itinerari I depositi di Palazzo Venezia, alla scoperta dei tesori nascosti di questa storica residenza e Una sera a Palazzo. Sette visite per sette temi, un ciclo di brevi visite per offrire un assaggio dei tanti volti del monumento e viaggiare nel tempo, dalla congiura contro Paolo II ai banchetti di corte, fino ai balli mascherati nei saloni, camminando negli ambienti illuminati dai maestosi lampadari o tra le arcate del Viridarium al chiaro di luna. Il calendario completo degli eventi in corso e tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti sono disponibili al sito ufficiale www.vive.beniculturali.it.

Blackout Festival Summer Edition

Dal 10 Giugno a Cinecittà World, andrà in scena il Blackout Festival Summer Edition, con 10 ore di musica ininterrotta, dalle 18 alle 4 del mattino, nella maestosa Piazza delle Fontane del parco divertimenti del cinema e della tv. Ad esibirsi saranno 6 special guest di livello internazionale tra DJ e cantanti. Il tutto impreziosito dall’Holy Colors, che andrà a dipingere il Festival, e dall’opportunità di usufruire delle attrazioni del nostro parco divertimenti.

Caleidoscopio alla Casa del cinema

La lunga estate di film e proiezioni alla Casa del Cinema nel Teatro all’aperto Ettore Scola, con oltre 100 serate gratuite fino al 19 settembre all’ombra dei pini di Villa Borghese. La compresenza di ben sei festival internazionali, che hanno scelto questa vetrina per esprimere la vitalità delle diverse proposte e il dinamismo delle singole cinematografie, è il segno che questo è un luogo aperto sulle varie sensibilità ed esperienze di tutto il mondo per quanto riguarda la Settima Arte. Si va dall’Albania (Albania Si Gira!, 9-12 giugno) alla Bulgaria (Festa del cinema bulgaro, 24-26 giugno), da Israele (Pitigliani Kolno’a Festival - Ebraismo e Israele nel Cinema, 27-28 giugno) all’India (Summermela Festival, 29 giugno), dal continente africano (RomAfrica Film Festival, 15-17 luglio) all’Irlanda (Irish Film Festa, 20-24 luglio). Un autentico caleidoscopio di culture.

Paolo Conte dal vivo

Il cantautore sarà protagonista di Roma Summer Fest 2022 nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 e il 13 giugno, con i brani del suo ultimo album “Live at Venaria Reale” registrato durante lo speciale concerto tenutosi nel cuore della Reggia di Venaria Reale. Un album unico, ricco di preziosi contenuti come l’inedito ‘’El Greco’’ e il brano “A Minestrina’’ feat. Mina. In scaletta anche i brani più amati del cantautore.

Festa delle ciliegie

A Celleno, nel viterbese, lungo tutto il weekend, dal 10 al 12 giugno, torna la 35esima edizione della festa dedicata al ghiotto frutto rosso; tra i punti di forza dell’evento le tradizionali sfilate di gruppi mascherati anche il sabato sera in notturna e domenica pomeriggio, il campionato di Sputo del Nocciolo (il divertente lancio in lungo del nocciolo di ciliegia con il primato da battere di 22,80 m.) e poi degustazioni, musica, discoteca e tanto altro.

