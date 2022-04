Un bel weekend di Aprile, con temperature gradevoli, giuste per passare ore liete all'aperto tra i tanti eventi che ci propone la capitale. I ciliegi in fiori, i gladiatori nell'arena, qualche foto con i maggiolini d'epoca, mercatini hippie, film coreani, cioccolato al mare e la musica elettronica dei Subsonica. C'è solo l'imbarazzo della scelta.

Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 9 e domenica 10 aprile

Il mitico Maggiolino a Cinecittà World

Si chiama VW Air Cooled Roma, l'evento interattivo dedicato all'auto più longeva del mondo, la Volkswagen Typ 1, meglio conosciuta come Maggiolino. Per appassionati e curiosi sarà un'occasione unica di toccare con mano l'auto che più di ogni altra è apparsa nel cinema, dalla famosa saga della Disney, "Herbie il Maggiolino tutto matto", fino a James Bond. A Cinecittà World, domenica 10 aprile, sarà possibile ammirare una selezione completa di Maggiolini raffreddati ad aria, ripercorrendone la storia dal 1939 ai nostri giorni. Sarà inoltre allestito uno spettacolo di intrattenimento di rock acrobatico mentre nel pomeriggio, presso il Teatro 4 Rosario Terranova reciterà in "Benedetta Innocenza", uno spettacolo di cabaret. Qui le info.

Festival Hippie

Si anima il weekend romano del 9 e 10 aprile con il ritorno del Festival Hippie, che propone musica, arte e le atmosfere anni '60 e '70 nel Parco Labia, con più di 100 fra artigiani, musicisti, scrittori, operatori olistici, street chef pronti a farvi rivivere le atmosfere frizzanti dei Figli dei Fiori. Si potrà salire all'interno di un pulmino Volkswagen, dove saranno messi a disposizione gadget di ogni genere: occhialoni, cappelli, parrucche per foto super divertenti che verranno stampate all’istante. Previsti diversi spettacoli per adulti e bambini, un'area olistica in cui praticare yoga e pilates, e ancora l'Hippie Market che propone artigianato, vintage, piante e fiori, aziende agricole che propongono colombe pasquali artigianali, marmellate, biscotti, miele bio, canapa.

Hanami all'Orto Botanico

I ciliegi giapponesi, come ogni primavera, regalano un magico spettacolo e il Museo romano celebra - come di consueto - l'evento con una serie di visite guidate sabato 9 e domenica 10 aprile; nella contemplazione dei ciliegi in fiore e della loro bellezza tanto sorprendente quanto effimera, è racchiuso uno dei concetti che più profondamente attraversa il pensiero giapponese, quello dell’ impermanenza dell’esistenza. L’antica attitudine degli abitanti del Sol Levante a godere e accettare la caducità e la provvisorietà dell’esistenza in quanto tale, la sensibilità ad abbracciare la malinconia della fine. Hanami all’Orto Botanico propone visite guidate a tre voci al giardino giapponese, incontri dedicati allo stile compositivo del giardino giapponese, cerimonia del tè e nello spirito di questo evento, un “nippon market” con piante, bonsai e kokedama, kimono e dolci a cura del Festival del Verde e del Paesaggio, laboratori di origami per bambini curati dal Centro diffusione Origami.

Roma World

Pronti a calarvi nei panni di un gladiatore? Di uno schiavo o di un mercante dell’antica Roma? A passeggiare nel bosco tra sughere e animali della fattoria? Dal 9 aprile nel nuovo parco a tema Roma World, torniamo indietro nel tempo di due millenni: ci attende il Villaggio dei Legionari, il Castrum, l’Accampamento Militare con le sue torri e fortificazioni e l’Arena dei Gladiatori, dove assistere a spettacoli e sfide o imparare le tecniche di combattimento

maneggiando una spada, appunto il Gladio guidati dagli istruttori del Gruppo Storico Romano. Nella Taberna, il ristorante del parco, si mangia come gli antichi Romani, tra carni, bevande e piatti d’epoca. Chi ama la natura

apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giunone, o camminare fino al piccolo Villaggio dei Barbari. Qui tutte le informazioni.

Subsonica all'Atlantico Live

Venerdì 8 e sabato 9 aprile, la band torinese dei Subsonica, si esibisce in una doppia data all'Atlantico Live con il Microchip Temporale Club Tour, iniziato il giorno dopo la fine dello stato di emergenza nel nostro paese, durato più di due anni. "Tornare sul palco, pensando che troveremo persone vicine, che ballano senza paura e stanno l'una accanto all'altra ci dà una forza incredibile. La nostra musica è fatta per stare attaccati, per vivere insieme, per scambiarsi gli umori. Tornare dal vivo e poter cantare liberamente è fonte di grande energia" ha detto il cantante della band, Samuel, in riferimento al tour di concerti.

Sagra dell’Asparago

All'AgriPark, nel nuovo giardino attrezzato della Tenuta Biologica Agricoltura Nuova, immerso nella splendida campagna romana a contatto con gli animali della fattoria, cuochi e ristoratori alle prese con i delicati germogli verdi, cucineranno sul posto un menù invitante e gustoso, ricco di piatti tradizionali, classici e di ricette nuove e rivisitate. La sagra dell’Asparago sarà un’opportunità per gustare non solo piatti a base di asparagi ma anche prodotti stagionali, biologici e di qualità, coltivati e trasformati da aziende agricole selezionate e cucinati sul posto da affermati chef e realtà della ristorazione romana. Qui tutte le info.

OstiaChocolate

Torna la manifestazione “OstiaChocolate”, l’evento più goloso del litorale romano da venerdì 8 a domenica 10 aprile, in piazza Anco Marzio a Ostia, dalle 10 alle 22. Tutti i giorni gli artigiani del cioccolato provenienti da ogni parte d’Italia esporranno nei loro stand tantissime prelibatezze al cacao, preparate nei modi più svariati: pregiatissimo cioccolato dalle molteplici forme e fragranze, cioccolatini e praline ripiene e tanto altro.

Asian Film Festival

Un festival cinematografico dedicato al cinema sudcoreano, grazie alla collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia, si terrà il Korean Day, che vedrà la programmazione di quattro opere, di cui tre in anteprima assoluta per l'Italia. Si tratta di Mom's Song di Shin Dong-min, Rolling di Kwak Min-seung e Three Sisters di Lee Seung-won, in concorso, e A Leave di Lee Ran-hee, inclusa nella sezione "Newcomers" che il festival dedica agli esordi e ai giovani registi. Le proiezioni si svolgeranno al Farnese ArtHouse di piazza Campo de' Fiori, per cui è possibile prenotare il proprio posto sul sito del Cinema Farnese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA