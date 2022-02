Bel tempo alle porte sabato 26 e domenica 27 febbraio a Roma, tante nuove iniziative per trascorrere due giornate in completo relax da soli o in compagnia; nuovi spettacoli a teatro, opportunità gastronomiche, senza dimenticare le tante chance di festeggiare colori e sapori del Carnevale 2022. A Roma c'è sempre della buona musica da ascoltare, mercatini con prodotti artigianali, vintage o gastronomici.

Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 26 e domenica 27 febbraio



Il thriller La mano del destino al Teatro Manzoni

La mano del destino, fino al 20 marzo al Manzoni di Roma con Caterina Vertova e Pietro Longhi, anche direttore artistico del teatro, insieme in un thriller psicologico alla Hitchcock. La trama ruota attorno ad un grande amore che ritorna a far palpitare i cuori dopo molti anni. Una storia d’amore estrema che prende strade inaspettate e pericolose. Una partita a due, giocata da una donna che, torna dopo 30 anni per ricomporre una vita andata in frantumi con il suo ex partner. Un gioco di scambio di ruoli che insegna a guardare noi stessi negli occhi degli altri. Ne esce fuori un thriller che lascia lo spettatore con il fiato sospeso e farà tremare le poltrone. Clicca qui per le info.

Festa del maritozzo da Eataly

Difficile per chi è romano o vive a Roma non conoscere quella morbida pagnottella più nota per essere farcita di panna, ma che ormai viene riempita di crema, anche salata o altri condimenti. Ecco tutte queste varianti potranno essere gustate alla Festa del Maritozzo, che Eataly ha organizzato dal 25 al 27 febbraio, con un occhio rivolto al Carnevale. Il secondo piano del palazzo del gusto di Roma, infatti, ospiterà le migliori pasticcerie della capitale che porteranno la loro interpretazione del maritozzo dolce e salato. Qui le informazioni.

Giancarlo De Cataldo in Lezioni di letteratura



Lo scrittore De Cataldo sabato 26 febbraio alle ore 21, racconta Le illusioni perdute e Splendori e miserie delle cortigiane, un’unità narrativa dello scrittore francese Balzac che mette a nudo la società della Restaurazione, raccontandone vizi e virtù, miti e riti, attraverso le avventure del giovane Lucien, giovane poeta provinciale che approda a Parigi. Il romanzo di formazione perfetto, di una modernità impressionante nella descrizione dei meccanismi eterni del potere e della seduzione. Clicca qui.



"Stremate: Ultimo atto?" al Teatro Golden

Un capolavoro di teatro al femminile con Milena Miconi, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, Marta Zoffoli, fino al 6 marzo al Teatro Golden; una pièce al femminile, in cui si narrano le vite paradossali delle protagoniste. Le tre giovani protagoniste sono ormai anziane e vivono in una casa di riposo. Sempre amiche per la pelle, ma sole e piene di acciacchi e vuoti di memoria. Il potere del loro sorriso nasconde in realtà una parabola discendente della vita, il bilancio di un’esistenza che volge al termine. Tuttavia non hanno perso la loro verve battagliera, grottesca, esilarante. E questa volta, c’è anche di mezzo un giallo, di cui è artefice la misteriosa governante della casa di riposo, che a sua volta nasconde altri segreti. Qui le informazioni.

Three Peaks alla Casa del Jazz

Simone Sansonetti, Alessandro Bintzios e Cesare Mangiocavallo formano il trio dei Three Peaks, tre giovani musicisti, con radici artistiche fondate nel jazz, uniti dalla voglia di sperimentare con i suoni e con le forme musicali, varcando i confini tradizionali timbrici e di interplay del classico trio jazz. Le composizioni, tutte firmate dai componenti del trio, perseguono la più ampia varietà stilistica e di sonorità con la necessità di integrare diversi generi musicali in un linguaggio originale. Qui tutte le info.

Carnevale tiberino in canoa, a piedi e in bici

Domenica 27 febbraio si festeggia il carnevale a Roma, con partenza dallo Scalo de Pinedo e fino a Castel Sant’Angelo; si scenderà in maschera, in fiume e lungo le sponde del Tevere e le maschere più attinenti al tema del fiume, magari realizzate con materiali riciclati, saranno scelte per essere premiate.

Hippie Market Carnival Edition

Il 26 e 27 febbraio dalle 10.30 alle 20.00 prende vita nel cuore di Parco Labia l'Hippie Market Carnival Edition, tra artigiani, stilisti emergenti, designer, pittori, cartomanti, street chef, artisti di strada. Un intrattenimento per famiglie e giovani, con tante alternative per gli appassionati di moda e design, a ingresso gratuito. Spazio anche al cibo, con punti food all day long, Gli street-chef, tra fornelli e padelle fumanti, offriranno un’abbondante offerta di cibo dolce e salato e bevande, pronti a deliziare i palati anche più esigenti. Per i bimbi Kids Park con giostre e gonfiabili, teatro dei burattini per i piccoli, laboratori creativi, trucca bimbi.

Mercato Collettivo della Terra

Il Mercato Collettivo della Terra di Slow Food prende forma e inaugura la sua avventura il 26 febbraio presso la Città dell’Altra Economia, in collaborazione con il collettivo gastronomico Testaccio. Una giornata all’aria aperta all’insegna del cibo buono, pulito e giusto prodotto da aziende agricole selezionate che operano in accordo con i principi Slow Food. Qui tutte le informazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA