Ultimo weekend d'inverno e festa del papà, come sempre tante occasioni offerte dalla capitale per trascorrere sabato e domenica all'insegna dello svago e del divertimento, con spettacoli e concerti, attività all'aperto ed occasioni gastronomiche.

Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 19 e domenica 20 marzo 2022

Festa delle birre artigianali

Una grande festa dedicata alle birre artigianali, dal 18 al 20 marzo al terzo piano di Eataly, dove potrai scoprire e gustare le migliori etichette italiane. Oltre 50 birre artigianali diverse, una selezione di sidro e birre gluten free da abbinare a proposte food. Non solo, come per le precedenti edizioni, Eataly ospiterà il “Ballo delle Debuttanti” durante il quale verranno presentate 13 birre inedite da altrettanti birrifici italiani che potrete gustare in anteprima assoluta. Qui le info.

L'Attesa all'Auditorium

Ventisei anni dopo la storica messa in scena del 1994, Michela Cescon decide di riproporre il testo del drammaturgo Remo Binosi mettendo in scena, per la prima volta insieme sul palco, due interpreti molto amate dal pubblico, Anna Foglietta e Paola Minaccioni, per dare corpo e voce alla nobildonna Cornelia e alla sua serva Rosa. Il testo di Binosi, ricco di invenzioni molto riuscite, ha una grande forza drammatica e di coinvolgimento, a cui è difficile rimanere indifferenti, nonostante l'azione sia ambientata nel '700. Un racconto sui corpi femminili, sul desiderio, sulla maternità, sull’amicizia, sull’amore, sul piacere, sulla lealtà, e sulle differenze di classe. Fino al 20 marzo all'Auditorium Parco della Musica, qui le info.

Don Chisciotte

Adattamento del noto romanzo di Miguel de Cervantes Saavedral, il Don Chisciotte è interpretato da Alessio Boni che veste i panni dell’epico personaggio, accompagnato da un peculiare Sancho Panza, l’attrice turca musa di Ferzan Ozpetek, Serra Yılmaz. Chi è pazzo? Chi è normale? Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici. E forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici. "Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli abbastanza da credere nella loro visione del mondo, da andare controcorrente, da ribaltare il tavolo, che meritano di essere ricordati in eterno: tra gli altri, Galileo, Leonardo, Mozart, Che Guevara, Mandela, Madre Teresa, Steve Jobs e, perché no, Don Chisciotte" scrive Alessio Boni, presentando lo spettacolo che sarà in scena fino al 27 marzo all'Ambra Jovinelli. Clicca qui per le info.

Il Mercatino Giapponese a Capannelle

All'Ippodromo di Capannelle, è inaugurato il mercatino giapponese ricco di contenuti e novità, dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime. Gli splendidi e ampi spazi dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a un percorso unico tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante in programma dal 19 al 20 marzo, con area market e 100 espositori, laboratori e workshop, dimostrazioni di arti marziali, presentazioni e dimostrazioni, arcade game corner e l'immancabile food area made in Japan. Qui tutte le informazioni.

Festa del papà a Zoomarine

Il parco marino Zoomarine, lancia il 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, il primo torneo di Calcio Balilla dedicato a padri e figli: ”Fai gol con papà”, che si trasforma anche in una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo. L’evento sportivo, ideato in collaborazione con la Lega Italiana di Calcio Balilla, ha una mission solidale, segnare tutti insieme un gol contro il drammatico fenomeno del bullismo, per questo motivo la prima edizione di “Fai gol con papà” si avvale del sodalizio con l’Associazione Contro il Bullismo Scolastico Odv, attiva in tutta l’Italia per aiutare le vittime di bullismo e cyber bullismo. A Zoomarine pronti a sfidarsi saranno squadre formate da papà (che avranno accesso gratuito al parco), nonni (che riceveranno in regalo un abbonamento valido per tutto l'anno) e bambini. Anche la Nazionale Italiana di Calcio Balilla, in attesa dei prossimi mondiali in Francia, previsti dal 27 giugno al 3 luglio, aderisce alla causa. Qui le info.

Cinzia Tedesco e Pino Jodice in Kings of pop in jazz

Debutto, in anteprima a Roma, del nuovo progetto Kings of Pop in Jazz, che vede Cinzia Tedesco interpretare le grandi voci del pop internazionale con una grande orchestra jazz con la direzione ed arrangiamenti del maestro Pino Jodice. Un viaggio travolgente tra i più grandi successi di artisti del calibro di Mickael Jackson, Stevie Wonder, Sting, Earth Wind & Fire, Al Jarreau, Bee Gees, Bob Dylan e Prince, canzoni dal groove ritmico e ‘RIFF’ che hanno conquistato generazioni di giovani, e che hanno toccato il cuore di grandi jazzisti come Miles Davis, che definì Prince ‘il nuovo Duke Ellington’. Qui le info per l'Auditorium.

La casa delle farfalle

Ritorna "La casa delle Farfalle", un giardino magico, dove le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA